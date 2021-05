James Rodríguez avisa de que su retirada está próxima

James Rodríguez avisa de que la retirada cada vez está más cerca. El jugador colombiano de 29 años está sufriendo una serie de lesiones que le están lastrando hasta el punto de plantearse seriamente colgar las botas al no poder tener una continuidad en su juego.





No es que vaya a colgar las botas de forma inminente, pero James Rodríguez no se esconde a la hora de admitir que no tiene demasiada gasolina en el depósito. Sin embargo todavía no ha hecho planes sobre el equipo en el que le gustaría retirarse. “No he pensado mucho eso, no te sé decir el sitio en donde me gustaría retirarme. Creo que falta poco porque no me gustaría jugar muy mayor. Por ahora quiero disfrutar al máximo”, comentó en una entrevista en el canal oficial de la Federación Colombiana de Fútbol. “Quiero aprender, ayudar a los jugadores jóvenes. A toda esta camada que tiene casi 30 años para arriba le falta cada vez menos”.

Lo que sí tiene claro James es que le gustaría ganar un título antes de dejar el fútbol, y a ser posible con la selección colombiana. “Ganar alguna copa, eso es lo que yo quiero. He conseguido cosas muy importantes con esta camiseta, ¿por qué no ganar un título?”, declara Rodríguez. “Deseo estar en un once de la FIFA. Estuve muy cerca en el 2014”.

En la presente temporada, James sólo ha marcado 6 goles en 22 partidos con el Everton, mientras que no pudo disputar 12 encuentros por lesión.