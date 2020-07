James Rodríguez aún podría ir al Atlético de Madrid – Fútbol Internacional – Deportes

Ya hace un año, la opción de pasar al Atlético existió y James quedó frustrado cuando el traspaso no pudo cerrarse. Y por eso, según la misma versión, el ’10’ de la Selección no se quiere quedar con una sola opción y busca una salida.

Según la radio española Cadena Ser, el club colchonero aún no cierra la puerta. “Al Atlético no le importaría nada esperar por James, de hecho Simeone sigue buscando un jugador que cumpla ese perfil, cosa complicada porque antes de fichar debe vender”, dice la versión.

Aunque en documentos James Rodríguez sigue siendo jugador del Real Madrid, ya en su cabeza el futuro parece distinto. Agobiado por no tener minutos en el club blanco, James pidió no ser convocado al partido del domingo, contra Athlétic de Bilbao.

