James Rodríguez acusa personalmente a Florentino Pérez de bloquear su fichaje por el Atlético de Madrid

James Rodríguez está disfrutando otra vez del fútbol en la Premier League, pero estuvo muy cerca de quedarse no sólo en España sino en la misma ciudad de Madrid.

Después de caer en el ostracismo en el Real Madrid, el Atlético se interesó por él hasta el punto de que tenían el acuerdo prácticamente cerrado. Incluso había tenido ya conversaciones con el que iba a ser su entrenador, el Cholo Simeone, pero James acabó marchándose al Everton. Según el futbolista, el culpable fue Florentino Pérez.

“El año pasado en el Real Madrid jugué poco. Cuando decidí salir del Bayern de Múnich ya tenía algo con otro club, prácticamente estaba hecho. Era el Atlético de Madrid. El Real Madrid no quiso dejarme salir. Hablé con el ‘Cholo’ Simeone. Me dijo que era un jugador súper importante, que podía jugar con él. Hay que preguntarle a Florentino Pérez por qué no me dejó. Esas cosas yo no las sé”, dijo el futbolista cafetero a ESPN.





James se marchó al Everton, por petición expresa de Carlo Ancelotti, en septiembre de 2020. El Real Madrid le dejó irse libre, después de haber pagado en 2014 unos 80 millones de euros por él.

Pese a lo que prometía, y sin llegar a considerarse su paso por el club blanco un fracaso, no acabó de convertirse en un fijo y con Zidane desapareció. Su cesión de larga duración (estuvo dos temporadas de préstamo) en el Bayern de Múnich demostró que aún tenía fútbol en sus botas, pero no convenció al francés y en la 2019/20, su última temporada en el Madrid, sólo jugó 14 partidos sin destacar en ninguno.