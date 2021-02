James responde a las críticas de Ibrahimović

“Predico sobre mi gente y predico sobre igualdad, justicia social, racismo, supresión sistémica del voto y otras situaciones en nuestra comunidad”, advirtió James. “Aún entiendo lo que está sucediendo, tengo un grupo de más de 300 jóvenes en mi escuela que pasan por lo mismo, necesitan una voz y yo soy esa voz. No hay forma de que sólo me enfoque en deportes, entiendo lo poderosa que es esta plataforma y mi voz”.

El delantero AC Milan y exjugador del LA Galaxy criticó a James y a otros atletas que son activistas sociales en una entrevista con Discovery Plus el jueves. Ibrahimović calificó de “un error” que James y otros atletas se involucren en causas políticas y dijo que debían “hacer lo que hacen mejor, por que no se ve bien”.

