James Corden rompe el silencio sobre incidente en restaurante

(CNN) — Cuando se trata de todo ese drama que rodea la prohibición temporal de entrar en un famoso restaurante de Nueva York, James Corden considera que es todo “tan tonto”.



En una entrevista con el diario The New York Times para promocionar su próxima serie de Amazon “Mammals”, Corden comentó que una comensal del restaurante en el que estaba cenando con la reportera del diario discutió con su camarera porque no le gustaban sus huevos.

“Pasa todos los días”, dijo Corden. “Está ocurriendo en 55.000 restaurantes en este instante. Siempre es por los huevos”.

“¿Te imaginas ahora, si simplemente la criticamos en Twitter? ¿Sería justo?”, añadió. “Este es mi punto. Es una locura”.

A principios de esta semana, el presentador del late-night fue brevemente retirado del restaurante Balthazar por su propietario, Keith McNally, quien publicó en Instagram que Corden era “el cliente más abusivo con mi personal de Balthazar desde que el restaurante abrió hace 25 años”.

Uno de los incidentes que citó fue que Corden supuestamente se molestó después de que “un poco de clara de huevo” terminara en un omelette de yema de huevo con queso gruyere que su esposa había pedido.

Poco después de que McNally publicara eso, Corden le llamó y “se disculpó profusamente”, según el propietario, y todo se resolvió.

“No hice nada malo, a ningún nivel”, dijo Corden al The New York Times, añadiendo que no habría cancelado la entrevista por la incomodidad de tener que hablar de ello.

“Yo estaba allí. Lo entiendo”, añadió.

“Me siento tan zen sobre todo el asunto. Porque creo que es una tontería”, dijo Corden. “Simplemente creo que no está a la altura de ninguno de nosotros. No va contigo. Sin duda es no es digno de tu publicación”.