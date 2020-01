Jameneí se muestra pesimista por diálogo

Jameneí resaltó su confianza en el equipo negociador, encabezado por el canciller, Mohamad Yavad Zarif, y dijo que no se debe desmoralizar a personas que tienen ante sí una ardua tarea. “Irán dará la bienvenida a un resultado positivo de las conversaciones”, dijo, aunque no descartó que estas fracasen y advirtió de la imposibilidad de confiar en EU.

