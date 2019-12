‘Jamás he hecho algo que me lleve a la cárcel’: Torres de Bianchini

Contó que hasta ahora, ha recibido 370 declaraciones desde el cambio de gobierno, en julio pasado. A los que han incumplido con la norma no les ha pasado nada. No han sido sancionados porque, según ella, la Ley 59 de 1999 –que reglamentada la declaración de bienes- no establece penas a los infractores.

“Doy gracias a dios por la oportunidad de presentar y compartir con ustedes mi gestión como contralora. Me he dedicado a cumplir y fortalecer mis funciones”, fueron las primeras palabras de la contralora ante el pleno. Su presentación se extendió por cinco horas y media.

Incluso, aseguró que “jamás he hecho algo que me lleve a la cárcel”.

