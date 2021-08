Jake Paul evita sorpresa y vence por decisión dividida a Tyron Woodley

El youtuber mantuvo su invicto tras vencer en las tarjetas al ex campeón wélter del UFC luego de ocho rounds

El popular youtuber Jake Paul mantuvo su invicto este domingo al derrotar por decisión dividida al ex campeón de peso wélter del UFC, Tyron Woodley luego de ocho intensos rounds.

El esperado combate Paul vs. Woodley encabezó una cartelera llena de pelas atractivas en el Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland, Ohio.

Consulta aquí todos los resultados:

Charles Conwell vs Juan Carlos Rubio

Peso Superwélter

Pelea a 10 rounds

Conwell acabó con el invicto del mexicano Rubio (18-1) con un contundente nocaut técnico en el tercer asalto, mejorando su récord a 16-0.

El británico Tommy Fury extendió su invicto a 7-0 tras vencer a Anthony Taylor. Amanda Westcott/SHOWTIME

Tommy Fury vs Anthony Taylor

Peso Crucero

Pelea a 4 rounds El británico Fury mantuvo su invicto con un cómodo triunfo por decisión unánime sobre Taylor (1-1), mejorando su foja a 7-0, sin embargo, es la segunda vez consecutiva que no puede finalizar a su rival y se quedó con 4 nocauts. “Yo pensé que conté con un buen rendimiento. No se olviden de que yo solo conté con 10 peleas como amateur y que mi papa no estaba aquí conmigo esta noche. Yo disfruté mucho peleando frente a toda esta gente encantadora”, declaró Fury después del combate. “Jake Paul debería ganarme con facilidad, ¿verdad? Él no tiene excusas para no pelear conmigo. Ya comencemos, Jake Paul.



“Soy un novato en este juego y yo sé que debo esmerarme para mejorar en todo. No estoy ni cerca de ser un producto finalizado, estoy aprendiendo cada día y estoy agradecido de estar saludable hablando aquí contigo. Estaba nervioso, pero al final entramos al ring y peleamos. Mejoro día a día, segundo a segundo. Ya llegaremos a donde queremos estar, estoy seguro de ello”.

Montana Love fue preciso con sus golpes frente a Ivan Baranchyk. Amanda Westcott/SHOWTIME

Ivan Baranchyk vs Montana Love

Peso Superligero

Pelea a 10 rounds

EL ‘Too Pretty’ Love lanzó un mensaje con su dominante actuación frente al experimentado Baranchyk, quien no pudo resistir el castigo y cayó por nocaut. Love mejoró su récord a 16-0-1, mientras el bielorruso se estancó en 20-3, con las tres derrotas en sus últimas cuatro peleas.

Daniel Dubois no tuvo mayores problemas para acabar a Juiseppe Angelo Cusumano. Amanda Westcott/SHOWTIME

Daniel Dubois vs Juiseppe Angelo Cusumano

Peso Completo

Pelea a 10 rounds El ex contendiente al título plata del CMB, Dubois, no perdió tiempo para acabar a Cusumano en el primer round, enviándolo a la lona en tres ocasiones, cada una más dramática que la anterior, llegando a 17 victorias en su carrera, 16 de ellas por la vía rápida.

Amanda Serrano aprovechó su ventaja en la distancia para castigar a Yamileth Mercado. Amanda Westcott/SHOWTIME

Amanda Serrano vs Yamileth Mercado

Por el campeonato mundial de peso pluma femenil del Consejo Mundial y Organización Mundial de Boxeo

Pelea a 10 rounds

La campeona Serrano fue superior en todos los sentidos a la mexicana Mercado, a quien dominó con su mayor distancia para castigarle el rostro a lo largo de los 10 asaltos, provocándole una lesión en el pómulo izquierdo e incluso estuvo a punto de enviarla a la lona en el último round. Al final los jueces dieron tarjetas 97-93, 98-92 y 99-91, todas a favor de la boricua. “Yo tuve a una mexicana muy dura frente a mí esta noche. Ella es una campeona en su propia división, y espero haber enorgullecido y alegrado a todos y que Showtime volverá a querer verme pelear. Espero haber convertido a algunos en este público en fans del boxeo femenino y haber enorgullecido al deporte”, indicó al final del combate. “Yo no me animo a decir que soy la N° 1 libra por libra, ya que hay otras grandes boxeadoras como Claressa Shields. Mientras me pueda mantener a su altura, entonces estoy satisfecha.

“Quiero enfrentar a Katie Taylor, pero primero quiero volverme campeona indiscutida en mi propia división. Luego verán a dos campeonas indiscutidas frente a frente cuando Katie y yo peleemos”.

Jake Paul vs Tyron Woodley

Peso Crucero (pactado de 190 libras)

Pelea a 8 rounds

Paul, quien salió al ring con una bata formada por jerseys de sus equipos favoritos, mejoró su récord a 4-0 luego de sobrevivir a algunos sustos en la segunda mitad de la pelea con los potentes golpes de Woodley, quien lo sacudió en un par de ocasiones, pero no fue suficiente para inclinar la pelea a su favor. Paul mantuvo su distancia en los primeros asaltos mientras Woodley, que tuvo su pelea de debut, trataba de ajustarse al ritmo de la pelea.

A medida que el combate avanzó, Woodley comenzó a mostrarse más cómodo sobre el cuadrilátero y conectó golpes sólidos, sin embargo, los jueces dieron dos tarjetas 77-75 y 78-74 a favor de Paul, mientras otro dio 77-75 para Woodley.

Al final de la pelea, Woodley se acercó a Paul para pedirle la revancha luego de mostrarse inconforme por el resultado, el youtuber respondió que pelearían de nuevo si se tatuaba su nombre, como apostaron previo al combate que haría el perdedor.