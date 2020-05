Jair Bolsonaro sobre controvertido video: “No hay nada”

Bolsonaro se defendió al decir que no había realizado ningún acto indebido y negó interferir políticamente en las investigaciones de la Policía. Y en la noche, según Agencia Brasil dijo: “Ningún ministro mío es responsable de lo que se dijo allí, porque fue una reunión privada de ministros, no fue una reunión abierta. La responsabilidad es con el ministro Celso de Mello”. Al día siguiente a la reunión ministerial del 22 de abril el director general de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, dejó su cargo por decisión propia, según el presidente Jair Bolsonaro. Moro aseguró que el funcionario no había pedido formalmente su dimisión y había dimitido presionado por la presidencia de la República.

(CNN Español) — El presidente de Brasil Jair Bolsonaro dijo que el video de la reunión ministerial del 22 de abril no proporciona evidencia de su presunta interferencia con la Policía Federal. La reacción de Bolsonaro se conoció a través de un despacho de la Agencia Brasil que cita sus declaraciones al salir del Palacio de Alvorada este viernes en la noche. Bolsonaro dijo: ¨¿dónde está la parte de este video de dos horas donde al menos hay indicios de que habría interferido con la Policía Federal, la superintendencia de Río de Janeiro o la dirección general del FP? No hay nada”.

