Jaime Penedo sobre el nuevo DT:”No tenemos apuro, todos los días vemos perfiles y analizamos”

En relación al conocimiento real de un técnico hacia los jugadores, manifestó lo siguiente: “El tema que si conoce o no conoce a los jugadores, un técnico moderno y profesional te conoce al jugador en una semana. El fútbol se ha modernizado, es tecnológico. Las estadísticas las puedes ver en cualquier plataforma, la información está. Por esa parte no es complicado. Los DT traen mucha información de Panamá”.

“Todos los días vemos perfiles y analizamos. No hay apuro acá. El tema virtual es hasta cierto punto. Es bueno ver videos. Habrá otros DT’s que estarán en el radar. A veces el apuro trae cansancio. La comisión está trabajando”, aclaró el ex portero del Dinamo Bucarest.

Para el mundialista en Rusia 2018, no hay apuro actualmente en nombrar a un nuevo DT, aunque eso no significa que no se está trabajando.

You May Also Like