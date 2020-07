Jada Pinkett Smith niega relación extramatrimonial con rapero

La actriz estadounidense Jada Pinkett Smith negó haber tenido una relación extramatrimonial con el cantante August Alsina mientras estaba casada con Will Smith. De esta manera la esposa de la estrella de ‘Hitch’ desmintió las alegaciones de que el mismo Smith dio su consentimiento.

Alsina aseguró haber estado con Pinkett Smith durante “años”. En una nueva entrevista compartida con Angela Yee durante el programa The Breakfast Club aseguró que Will Smith aprobó esta relación debido a la transformación de su matrimonio en lo que describió como “una alianza de por vida”.

Alsina destacó que “ama a la familia Smith como a la suya propia y que le había molestado el rechazo de esta relación por parte de la actriz estadounidense. Alsina conoció a Smith por medio de su hijo Jaden en 2015.

“Al contrario de lo que algunas personas pueden pensar, no soy un alborotador. No me gusta el drama. El drama en realidad me da asco. Durante años me había entregado por completo a esa relación, y realmente la amé profundamente y le tengo mucho amor”, enfatizó el cantante.

Según Alsina, la ruptura del romance “casi lo mató”.

“Nunca había estado enamorado de esa manera”, afirmó el artista de R&B y hip-hop, y agregó que esta relación “le empujó a ser otra persona”.

Los representantes de Pinkett Smith desmintieron las declaraciones de Alsina y señalaron que estas “no son en absoluto ciertas” cuando el periódico británico The Independent contactó con la artista.