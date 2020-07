Jada Pinkett Smith admite que le fue infiel a Will Smith

“He perdido dinero, amistades, relaciones y creo que es porque la gente no necesariamente sabe la verdad. Pero nunca he hecho nada malo”.

Jada continuó: “Tenía mucho dolor y estaba muy quebrada. En el proceso de esa relación, definitivamente me di cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti misma”.

“ Pero lo que August probablemente intentaba comunicar es que estábamos separados amigablemente, y creo que quería dejar en claro que no es un destructor de hogares, porque no lo es”.

