Jacky Guzmán y Dímelo Flow, ¿reconciliación en la playa y sin miedo al COVID-19?

Ayyy, las redes sociales se prendieron cuando las historias de Liza Hernández, Jacky Guzmán y de Dímelo Flow hablaban por sí solas. Es que todos – con su combo inseparable – andaban por el mismo lugar “parkeando” el primer domingo libre de cuarentena.

Recuerden que a mediados de enero “Jackyta” confesó en un Pregúntame de Instagram que estaba soltera. Días después Dímelo Flow contó que estaba soltero también y que estaba casado con la música. ¡Ajá! Bueno, la cuestión es que los seguidores de la expareja de inmediato ataron cabos de que Liza Hernández volvió a ser el papel de Cupido en esta salida. ¿Será?

Comentarios iban y venían en nuestro “post” de Instagram, la gente apostó a que solo estaban de pelea, que nunca se habían dejado. “Ellos nunca se dejaron, solo estaban de pelea, si el cupido ahí es Liza Hernández”, “nunca se dejaron, ‘namá’ se lo prestó a Liza como un mes y ya”, “Jacky, no sueltes a ese man así por así”, “Ay! Qué lindo, yo si quiero que se reconcilien, me mataba verlos juntos y saber noticias de ellos, imagino que van a cuidar más su relación”, “hoy huele a delicioso”… Y así fueron algunos comentarios, mientras que otros se preguntaban porqué todas andaban sin mascarillas. Solo un chico que se asomó en uno de los videos llevaba una. ¿Qué fue?

“Al COVID le gusta esto”, “¿y esta es una burbuja familiar?”, “¿sin mascarilla?”, “¿y ya se puede ‘parkear’?”, “su propia madre murió de COVID y ella le vale y no le da temor. Así que qué nos importa a nosotros si ella quiere ‘parkear’, si se le pega o no se le pega. Allá ella. No es que debe estar de luto, pero bestia le valió lo que sucedió”, “Cha … Arránquense, salgan, lo que sea… Pero cuídense…. Ninguna con mascarilla”, “de verdad que en esas cabezas no hay nada.. Fíjense como anda Italia por la apertura de fines de semana…”, fueron más comentarios.

Dímelo Flow llevaba meses en Estados Unidos creando música para importantes artistas de reguetón.