Jacky Guzmán… sorprendida de la cantidad de odio en redes

Jacky Guzmán ha estado muy expresiva en redes sociales. Hace algunos días utilizó su cuenta de Instagram para hablar de los retoques cosméticos, específicamente del bótox; en esta ocasión utilizó la misma plataforma para exponer un tema más profundo: el odio y la falta de respeto que abunda en la sociedad.

La expresentadora de televisión fue clara con sus seguidores. Al parecer está cansada del irrespeto que lee a diario en su cuenta de Instagram. Y es que si usted le echa un ojito a su perfil, y lee los comentarios, se podrá dar cuenta de que allí le comentan de todo un poco; algunos la critican de buena forma, pero otros, no se privan y hasta insultan.

“Esta es mi casa y la debes respetar. Yo no voy a la tuya a decirte que las cortinas son feas solo porque no son mi color favorito”. Es más, está tan sorprendida de la cantidad de odio que solo pide amor para esas personas. “Estoy tan sorprendida por la cantidad de odio que leo en mi red que solo pido amor para los que les hace falta. Aprendamos a no juzgar sin saber y eviten ofender sin conocer porque eso habla mal de ti… no de mí. Con amor”.

No le gustan las comparaciones

Jacky es popularmente conocida como “la chica plástica” por sus operaciones, pero también habló sobre eso, sobre aquellos que comparan tonterías, cuando es mejor enfocarse en saber el color del alma. “Que si eres bajita o alta; talla L o XS; blanca o negra; operada o natural; casado o divorciado. Si usas originales o fakes; si vistes escotes o reservada; si es bonito o feo… preguntas absurdas, comparaciones estúpidas., evaluaciones vacías, yo prefiero saber de qué color tienen el alma”.

En otro temita, actualmente se le vincula sentimentalmente al productor Dímelo Flow. Ambos dicen que están solteros.