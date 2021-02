Jacky Guzmán se echó pa’trás… el OnlyFans no va

A Jacky le llamó mucho la atención lo mal vista que está la red: “realmente no iba a hacer nada como lo que ustedes imaginaban que iba a ser, yo jamás perdería como el pasar a lo vulgar, bueno, al final, no sé”.

Aclaró que ella ama a sus seguidores, pero que todo en esta vida se trata de apoyo familiar: “yo sin ellos, la verdad que no hago nada y a dos de las personas más importantes de mi vida no les gustó la idea y después de la ausencia de mi madre yo lo que quiero es paz, así que decidí echar el proyecto para atrás”.

El tema de que abriría un ‘OnlyFans’ cayó como una bomba en su familia. Así lo dio a conocer ella misma en un live: “Yo sé que me van a matar, pero el OnlyFans no va, la idea nació ayer, no nació ayer, pero se hizo ayer y ayer mismo murió”.

