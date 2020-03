Jacky Guzmán repartió comida a profesionales de la salud panameña

Hizo un llamado a aceptar que somos egoístas. “Van a un súper y se llevan todo sin pensar en los otros, ‘tranquilos, solo se lleva a los ancianos’ como si no tuviéramos abuelos… ahora si te fuiste a la casa del interior de tu mamá cuando tenias MESES que no ibas a verla. Señores, hay miedo, hay compras de pánico, hay aislamiento, hay enfermedad y sí! Hay muerte. Sí! SOMOS FRÁGILES, somos mínimos… Es hora de DESPERTAR ANTE ESTA REALIDAD y de lo temporales que somos en este mundo ! Ama más! Odia menos! Ayuda más! Se solidario! CRITICA MENOS!”, fueron sus palabras.

En un “post” de Instagram – de cara al coronavirus- la expresentadora destacó que sus planes de verano cambiaron. “Mis planes de verano cambiaron por escuela en casa y horas de pintura… Ya no fui a la playa, ahora quiero que haya sol porque el calor supuestamente neutraliza el virus ! Nos obligaron a pasar tiempo familiar! Sí!, nos obligaron! ¿Que triste suena verdad? Ahora queremos dar besos y abrazos y no podemos! Ahora queremos visitar a la familia y no podemos! Ahora queremos hacernos los exámenes de salud que venimos posponiendo hace siglos, ahora si importa las vitaminas que nos dejamos de tomar y lo insistente que fue Mamá!”, comentó.

