Jacky Guzmán: ‘quiero buscar el segundo bebé’

Jacky Guzmán abrió su corazón como nunca antes. Habló de un segundo hijo, de lo bueno, lo malo, lo feo, de la moda, que todo pasa y hasta de qué aprendió de uno de sus exnovios. ¡Y también de cirugías y malos comentarios de la gente!

Todo esto se lo reveló a Jossie Jiménez en su programa vía web “Las 15 preguntas”. ¡Mira tú!

Guzmán, quien anda por Miami con Dímelo Flow para cuestiones de trabajo, confesó que está decidida a ser mamá ahora que está en el tercer piso. “Quiero buscar el segundo bebé”. ¡Oyee!

Recordemos que tanto ella como el productor tienen niñas. ¿Vendrá el varón?

Se convirtió en mamá de una niña muy joven, ha sido difícil el “no saber cómo hacerlo”, pero cree que los hijos vienen con una enciclopedia e instrucciones abajo del brazo. “Tengo una mamá que me ayudó y me guió muchísimo, así que no tengan miedo, porque las cosas pasan por algo y después uno dice: ‘toy feliz’”.

La “influencer” se separó del padre de su hija cuando Luccia solo tenía tres meses, pero su familia siempre estuvo ahí para poder darle ese aliento que más necesitaba. ¡Fue un momento muy difícil para ella!

Sobre el polémico tema de los comentarios fuertes e insultos en las redes sociales destacó que es un ser humano y sí le afectan: “A la gente a veces se le olvida que por ser cara pública no afecta, pero sentimos igual, tenemos problemas, malos días, buenos días, así que trato de no leer comentarios”, explicó.

Ya pasó esa etapa de su vida en la que si no le gustaba algo sencillamente bloqueaba. Ahora ella les contesta. “Si tú entras a mi casa a opinar tienes que recibir”.

‘Que soy puta’

A la novia de Flow le han dicho en redes sociales que es puta, y ella respondió al respecto: “No es verdad. Yo nunca en mi vida he recibido dinero por ningún acto sexual. Se me tacha muchas veces de eso y dicen que porque soy provocativa me dedico a la vida alegre. No tengo nada en contra de la persona que lo hace, no la juzgo, si lo hace es porque quiere y si yo quisiera hacerlo ¿cuál es el problema?”. ¡Fuerte!

Por otro lado, sin decir nombre, contó que uno de sus ex le enseñó a ser muy trabajadora, organizada y disciplinada. ¡Humm!

No se considera un símbolo sexual, pero sabe que muchos chicos sí la consideran. “Soy una chica bastante sexy, me gusta mostrarlo, no me da pena y mientras Dios, mi cirujano y todo el mundo me de esa habilidad, pues yo seguiré mostrando…”.

‘Por mí y para mí’

Se ha realizado nueve cirugías y todas fueron hechas para ella. Aclaró que ningún novio ha podido opinar, aunque han querido, de que no se realice algún procedimiento estético.

Le envió un mensaje a las personas que no se atreven a realizarse cirugías por el qué dirán los demás: “Si es para levantar autoestima y sentirse bien, pues háganlo. Al final del día qué rico es verse desnuda en el espejo y decir ‘que rico me veo’”.

Se arrepiente

No todo fue color de rosa durante su paso por Suelta el Wichi. Reveló que se expresó mal de una chica que estaba pasando por un momento mediático bastante fuerte, pero si hoy la tuviera al frente le pediría disculpas.

Siente que no dejó nada por fuera en esta pandemia. Salió a ayudar como quería, aunque su familia, especialmente su padre que es médico, tenía miedo de que se contagiara. “Y me dediqué mucho más a mi hija. Yo creo que la pandemia nos enseñó muchas cosas Nos puso a retos en temas mentales para poder fortalecer el yo interno…”, dijo.

Pueblo

Recuerda siempre, siempre su querido San Miguelito, Calle R, cuando solía comer tortilla, la abría en el medio y le metía un huevo adentro. “Me encantaba comer eso, mi abuela me lo hacía siempre…”.