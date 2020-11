Jacky Guzmán: ‘pido tacto, sensibilidad, y que respeten este dolor por favor’

Recientemente la madre de la “chollywoodense” Jacky Guzmán, la señora Mara falleció. Noticia que impactó a decenas de sus seguidores que no dudaron en extenderle el pésame, sin embargo hubo uno que otro internauta que hicieron comentarios fuera de lugar.

La excara de televisión, igual ha posteado mensajes sobre su adorable madre, de lo mucho que la extraña y la ama.

Una de esas últimas publicaciones la hizo ayer y el mensaje fue tan profundo que a más de uno les sacó lagrimas, “Mi mami hermosa, dejas un vacío muy grande en este mundo porque el que tuvo el HONOR de conocerte sabe que fuiste alguien DEMASIADO especial”, fue una de esas frases que cautivaron a cientos de personas.

Jacky en este emotivo mensaje, también pidió respeto por su dolor, “HOY olviden que soy cara pública. HOY soy solo una hija que perdió a su madre”, escribió.

Mensaje de Jacky

“Siento que nunca estaré lista para despedirme de ti y es que como dejas ir a quien te enseñó TODO lo que sabes.

Hay cosas que nunca se superan solo, se aprende a vivir con ellas, pero esta… ESTA ME QUEDÓ GRANDE.

Mi mami hermosa, dejas un vacío muy grande en este mundo porque el que tuvo el HONOR de conocerte sabe que fuiste alguien DEMASIADO especial… Un carisma único, LA QUE RESOLVÍA COMO FLASH

TODO, mujer querida por muchos, carácter FUERTE, trabajadora, bondadosa, la mejor MAMÁ, TATA como le decían sus 2 nietas y LA MEJOR ESPOSA, un corazón que hacía TODO por su familia sin pensarlo…

Te saqué canas mi amor y también muchas sonrisas… Siempre le decía ‘mamá vive que la vida es una’ y tenemos tantos recuerdos juntas que siento que logré que vivieras FELIZ y eso me da alguito de paz.

No me pudo tocar una mejor… No me dijiste qué hacer el día que no estuvieras, pero no dudo que me darás las fuerzas desde el cielo para aprender. Gracias a todo el equipo de doctores amigos de mi papá que hicieron TODO lo que estuvo en sus manos por mi madre, pero hoy nos toca aceptar la voluntad de Dios.

Pido tacto y sensibilidad y que respeten este dolor por favor… HOY olviden que soy cara pública. HOY soy solo una hija que perdió a su Madre.

De parte de mi familia GRACIAS por sus mensajes. Como en esta fotos y videos te recordaré. ¡ESTA ERES TÚ!

VUELA ALTO PRECIOSA MUJER

Ruego a Dios verte por lo menos en sueños y que nos abracemos una última vez…

Mía por siempre…

Hasta pronto AMOR MÍO.

Hasta pronto mejor amiga…

Hasta pronto mamá.

Tu bebé chiquita

Te ama”.

