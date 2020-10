Jacky Guzmán… ¿Le abrió la puerta a la cigüeña?

Ahora que ya está frenteando mucho más su relación con el exitoso productor panameño Dímelo Flow , historias van, historias vienen en Instagram; muchos ya estaban apostando que ese anuncio se trataba del [email protected] de Luccia. Sin embargo, lamento informarles que no es así, “Jackyta” no le abrió la puerta a la cigüeña, no está en la dulce espera, pero sí reveló que está nominada en los E! People’s Choice Awards 2020 como “Influenciador latino”. ¡Felicidades!

You May Also Like