Jacky Guzmán está ‘solterita’ | Dia a Dia

Me invitaron a caminar para llevar apoyo. Admiro al colonense porque no pierde su carisma en tiempos difíciles. Evalúe el decir “quédate en casa” porque no tiene el mismo significado para todos. Regresé con el corazón lleno de besos a distancia, pero con la noticia de volver a cuarentena con salidas por cédula.

