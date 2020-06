Jacky Guzmán está preocupada por la edad

¡Ay, mana, pero si usted es una “pollita” todavía! Bueno, parece que Jacky Guzmán – a sus 31 años – ya está pensando seriamente en los rastros que deja “la edad”. Y es que ella ya está viendo asomarse las temidas y odiadas “patas de gallina” que se asoman en las esquinas de los ojos, por la sien. ¡Humm!

La expresentadora de televisión pidió opiniones acerca de qué hacerse y mencionó hasta bótox. “Porqué negamos que nos hacemos RETOQUES?”, fue lo que dijo la “peque” en un “post”.

Según ella, debemos dejar de tener pena de decir las cosas. “Cuando algunas mujeres empezamos a ver las famosas PATAS DE GALLINA, pues de una compramos cremas para el rostro o en mi caso pensé: “BÓTOX ven a mí!”, dijo.

Aclaró que la gente sabe muy bien que ella y los retoques son mejores amigos, siempre y cuando se los haga a manos de los expertos. “Quiero leer e investigar… Alguna seguidora que ya se haya puesto y me cuente su experiencia? No queda la cara así como sin expresión? Dizque holaaa estás feliz? No se me nota? Sin pena que estamos en CONFIANZA!!!!”, le dijo a sus seguidoras.

¿Qué es el bótox? La toxina botulínica es una neurotoxina elaborada por una bacteria denominada Clostridium botulinum. Se trata de la toxina más poderosa descubierta hasta la fecha. La versión más popular de esta neurotoxina por su uso en estética se denomina bótox.​ Se aplica en los músculos que causan las arrugas o líneas de expresión muy marcadas, relajándolos y manteniendo la expresión natural del paciente. ¡OK!

Guzmán se ha realizado diversas cirugías estéticas desde muy joven, es más, en un “Pregúntame” dijo que tenía 10 cirugías en su cuerpo. “Debo confesar que mis cirugías me las he hecho para mí”, dijo en aquella ocasión.

¿También en los labios? Pues sí, era evidente cuando reapareció en TV con esos labios, pero nunca había dicho nada al respecto hasta el año pasado en el mencionado juego de Instagram en el que dijo que amaba sus labios nuevos.

Dijo que está soltera, pero se le vincula sentimentalmente a Dímelo Flow, el productor de Sech.