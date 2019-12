Jacky Guzmán dice que el accidente no fue su responsabilidad… no manejaba

Jacky Guzmán apareció después de días de silencio tras el accidente de tránsito. Finalmente la expresentadora habló del tema en sus historias de Instagram y primero que todo, agradeció y aseguró que está muy bien ya que ni ella ni nadie de su familia estaba dentro del carro en el momento del accidente.

Les cuento que “Jackyta” aclaró que ha estado muy ocupada despuès de este percance ya que ha tenido que subir y bajar escaleras con papeleos tras el suceso, pero a ma misma vez dijo que tuvo cero responsabilidad en el mismo ya que no era ella quien manejaba.

Recibió cientos de llamadas

Parece que dicho accidente preocupó mucho a los allegados de la empresaria ya que tambièn mencionò que ha recibido muchìsimas llamadas.

“El accidente fue cero respoinsabilidad mìa sino de la persona que iba manejando mi carro; he recibido muchos mensajes de personas que me quieren mucho y estoy sorprendida de que he recibido muchas llamadas de hasta de personas que tenìa mucho tiempo de no saber. Asì que hasta ha sido una forma positiva de terminar el 2019. Son cosas materiales, que se recuperan… lo importante es que hay salud”, mencionò.

