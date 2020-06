Jacky Guzmán dice que a la pandemia la venceremos con solidaridad

Todo el equipo, Luis Casis y Jacky repartieron comida caliente a decenas de personas; recorrieron los callejones, y brindaron un poquito de alegría y esperanza. “Hoy me invitaron a caminar Colón para llevar algo de apoyo… Admiro mucho al colonense porque no pierde su carisma aún en tiempos difíciles… Y evalúe el decir “quédate en casa” porque no tiene el mismo significado para todos.

