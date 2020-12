Jacky Guzmán, ‘asimilando un día a la vez’ la muerte de su madre

Como saben, ella estuvo por México, Puerto Vallarta pasándola bien delicioso junto a Diana Villamonte, pero ayer en el Día de la Madres, regresó a casa y la expresentadora le dedicó unas palabras a su mamacita, pues la recuerda todos los días. “Y hoy de regreso a casa me desperté a las 6 a.m. y el cielo lucía distinto y especial. Hablé contigo horas viendo cómo amanecía y te abracé en mi mente, viendo las nubes, deseándote un Feliz día de las Madres. Recordé esa conexión que teníamos y por un segundo cerré los ojos y te sentí, estabas ahí. Siempre le decía que yo la celebraba todos los días, no sólo hoy… Y LO HICE! Y siempre nos decíamos que la vida era una … y estoy tratando”.

