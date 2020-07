Jacky Bracamontes, feliz de volver a ‘La Voz’

De tener una voz privilegiada para el canto, ¿a quién escogería como coach ? “Cada uno tiene su toque especial. Alejandra Guzmán, como mujer y con su forma de ser única que me atrae muchísimo porque es tan diferente a mí, que eso me hacer tener un click muy especial con ella. Fonsi… con ese éxito mundial, con todos esos contactos que tiene, su carisma. Vives, su experiencia impresionante, ese amor a la música mexicana que tiene… Y Wisin, ¡yo lo amo! Es lo máximo, todo lo que toca, lo hace oro. Sería un honor ser coacheada por cualquiera de los cuatro, pero yo sería una causa pérdida (risa) ¡Soy una cantante frustrada!”.

“Estoy feliz, emocionada… ya extrañaba por supuesto a nuestros coaches , a Jorge (Jorge Bernal) mi compañero, a todos los participantes, aunque va a ser diferente. Ahora vamos a tener que estar de lejos, pero tenemos que agradecer que al fin podemos retomar este proyecto, en esta etapa final”, dijo la también actriz. Jacqueline considera que uno de los mayores desafíos de la etapa final, es que no habrá contacto entre unos y otros, algo vital en un show en el que se viven tantas emociones. “No va a haber público, seguramente no voy a estar cerca de los participantes para poder abrazarlos. Desgraciadamente, por la situación, no voy a poder hacer eso, entonces a través de mi voz, voy a tratar de abrazarlos y ponerle ambiente y calidez como siempre lo hemos hecho”.

You May Also Like