Jack Sparrow no estaba borracho

El actor Johnny Depp narró cómo reaccionó cuando los productores de ‘Piratas del Caribe’ muy alarmados le preguntaron si estaba borracho cuando comenzó a hacer sus escenas interpretando al genial pirata ‘Jack Sparrow’.

“Los productores estaban nerviosos y tenían miedo de que nadie entendiera una sola palabra de lo que decía. Recibía llamadas de ellos preguntándome ‘¿Estás borracho? ¿Qué pasa con tus manos?’, pero no me desanimé en lo más mínimo, eso me dio más energías y pensaba: ‘Si están preocupados es que estoy haciendo bien mi trabajo’, así que cuando me pidieron que moderara mi actuación yo la subí de tono”, fueron las palabras de Depp durante su intervención en el Festival de cine de Zürich.

Johnny Depp quiso hacer énfasis en el alcoholismo del personaje, y pronunció las frases más icónicas del capitán Sparrow, sosteniendo una botella en la mano.

Pese a ser el gran referente de la franquicia, por el momento Depp no está confirmado para ‘Piratas del Caribe 6’, que actualmente se encuentra en proceso de preproducción.

El resultado, viendo Piratas del Caribe, es evidente, ya que en todo momento parece que Sparrow abusaba del ron.

Mientras tanto, el actor regresará como el gran villano de la tercera entrega de la saga mágica Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, donde interpreta al temible Grindelwald.