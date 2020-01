Jack Ma abre su billetera

Se propone agregar extras a su aplicación de billetera móvil para los viajeros chinos en Francia, el Reino Unido, Alemania e Italia, pero no tiene planes de ofrecer sus servicios a clientes que no tengan procedencia china. “Europa es un destino popular para nuestros clientes chinos; por lo tanto, es un mercado importante para nosotros”, dijo en una entrevista Rita Liu, responsable de Alipay Europa, Oriente Medio y África. “Estamos buscando activamente socios en toda Europa –comerciantes que quieran atender a los turistas chinos o a los proveedores técnicos en lo que se refiere a pagos. Pero no tenemos planes de dirigirnos a los clientes europeos”. En la capital francesa, Alipay mantuvo negociaciones con minoristas como Printemps.

You May Also Like