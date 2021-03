Jack Dorsey, CEO de Twitter, vende en una subasta el primer tuit de la historia por 2,4 millones de euros

Pero no todo es malo, al menos. La cuantía conseguida por Dorsey será convertida a Bitcoin y donada a la ONG Give Directly , que combate la pobreza extrema en el África subsahariana, algo a lo que el fundador de Twitter se comprometió cuando el tuit salió a subasta digital el pasado 15 de diciembre en la plataforma Valuables by Cent.

¿Cómo se vende un tuit? No es un bien tangible, de hecho, entra dentro de eso que últimamente estás oyendo tanto: los NFT, non-fungible token o token no fungible en nuestro idioma, la nueva fiebre entre los más ricos del mundo. Son un tipo de token criptográfico que emplea la misma tecnología de Blockchain que las criptomonedas para verificar la autenticidad y la propiedad de un archivo digital , pero se diferencia de estas en que no se pueden intercambiar. Y están levantando toda una burbuja con respecto al arte digital.

Twitter nació con cinco palabras hace 15 años: “just setting up my twttr” , decía el cofundador y actual consejero delegado de la compañía, Jack Dorsey , enviando al ciberespacio -entonces un tanto más vacío- el primer mensaje de la que hoy es la quinta red social más utilizada en España y una de las líderes a nivel mundial con más de 300 millones de usuarios activos mensuales.

You May Also Like