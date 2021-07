J. K. Rowling revela que escribió fragmentos de Harry Potter sentada en un váter público

“Quizás hubieran estado mejor escritos (los libros) si no hubiera tenido esa vida, pero eso es lo que era”, dijo Rowling, a la que le preguntaron que si no creía que ese aseo público podría ser una fuente de ingresos si se encontraba. Pero agregó: “No le voy a decir a nadie dónde estaba ese baño, estoy demasiado avergonzada , no puedo creer que te haya dicho eso”.

“Una vez escribí un párrafo de Harry Potter sentada en un baño público. Literalmente. ¿Sabes que? Fue el momento, no tuve tiempo , ‘va a tener que suceder ahora”, dijo la autora, en declaraciones recogidas por The Sun.

