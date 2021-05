J Balvin conciencia sobre la importancia de la vacunación narrando su experiencia personal: “Casi muero”

Por otra parte, la salud mental, los miedos y la responsabilidad social de los famosos son algunos de los elementos principales del documental de J Balvin, The Boy From Medellín (El niño de Medellín), que verá la luz este viernes y en el que, según explicó el intérprete de Mi gente, “todas las reglas de privacidad fueron violadas” puesto que la idea original era enfocarse en el concierto masivo que el artista dio en su ciudad natal a finales de 2019 y, además, se trataba de contar su historia artística, incluyendo su estancia como indocumentado en Estados Unidos, donde trabajó como pintor .

