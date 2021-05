Izquierdista Castillo lidera sondeo presidencial en Perú ante Fujimori

El candidato izquierdista Pedro Castillo supera en intención de voto a la derechista Keiko Fujimori para el balotaje presidencial del próximo 6 de junio en Perú, según un sondeo difundido este domingo 16 de mayo.

Castillo, un maestro de escuela rural, concentra el 40% de la intención de voto, mientras Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, recibe un 37% de las preferencias, señala la encuesta de Ipsos, a tres semanas del balotaje.

Un 14% votaría en blanco o nulo y un 9% no precisó su opción electoral en la consulta, indicó el sondeo, el tercero que realiza Ipsos desde la primera vuelta del 11 de abril.

Castillo bajó tres puntos porcentuales y Fujimori subió tres en comparación a la encuesta de Ipsos realizada el 30 de abril.

“Ya no hay un favorito, cualquiera de dos puede ganar. La campaña se torna mucho más disputada”, dijo Alfredo Torres, director de Ipsos, al diario El Comercio.

“A tres semanas hay mucho camino por recorrer, pueden cometer errores los candidatos y eso les puede costar algunos puntos”, agregó Torres.

La encuestadora interrogó a 1.205 personas el 13 y 14 de mayo, con un margen de error del 2,8%.

“No me preocupan las encuestas, yo no estoy preocupado por las encuestas (…) me preocupa el Perú, me preocupa el país”, dijo Castillo en conferencia de prensa.

“Recibimos los resultados con ilusión, con entusiasmo, pero con los pies bien puestos en la tierra. Estamos en el remate final, faltan tres semanas y ese es un período bien largo”, declaró por su parte Keiko Fujimori en entrevista a canal N de televisión.

El izquierdista, candidato del partido Perú Libre, ganó la primera ronda con 18,92% de los votos, mientras Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, llegó segunda con 13,40%.

El conteo de votos de la elección del 11 de abril prácticamente terminó, pero el paso de ambos candidatos al balotaje debe aún ser proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Fujimori, de 45 años, defiende el libre mercado mientras que Castillo, de 51, aboga por un activo papel del Estado en la economía, incluso con nacionalizaciones.