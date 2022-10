Izal entona un réquiem festivo en Madrid antes de su gran “pausa”

No ha habido más renuncias en la decena de salvas realizadas hasta el cierre , desde La increíble historia del hombre que podía volar pero no sabía cómo, pasando por Magia y efectos especiales (dedicada a su mánager, Manuel Notario) hasta el festivalero El baile, con el que ha desfilado por el escenario incluso un inflable de T-Rex.

Con Los seres que me llenan han tenido un gracioso homenaje para la figura del “acompañante”, el “que no se sabe ni una canción de Izal” pero que acude en amparo de su pareja y, de rondón, ayuda a dejar pelada la taquilla; también, justo antes de tocar Agujeros de gusano, para todos aquellos que mediante el micromecenazgo ayudaron a sufragar los dos primeros álbumes de una formación que desde entonces se mantuvo fiel a la independencia discográfica.

Entre las dos docenas de cortes no han faltado imprescindibles como Copacabana, El baile, el citado Pausa justo antes de los bises o el broche definitivo con La mujer de verde, pero tampoco otros que, vistos juntos en modo panorámico, pareciera que hubiesen sido escritos para este momento: Prólogo, Despedida, He vuelto o el reciente Meiuqèr, que no es sino el reverso de Réquiem.

