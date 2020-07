Ivette Cordovez se tomará unos días para hacer su duelo

El pasado viernes fue un día de barrería (reducción de personal de forma masiva) en algunos medios de comunicación de Panamá, a consecuencia de la crisis económica que se vive a nivel mundial por la pandemia del COVID-19.

Al igual que Medcom, TVN Media tuvo que recortar su planilla, y 43 trabajadores fueron cesados de sus labores cotidianas. Una de las que salió afectada en esta vuelta fue Ivette Cordovez, quien formó parte del equipo de TVN Noticias por nueve años, que como bien dicen, ¡no se fuman en pipa!

No se lo esperaba

Mire: Nuestra edición impresa

La expresentadora del noticiero aseguró a día a día que no sabe qué hará de ahora en adelante, pues no tiene un plan estructurado ni nada por estilo, pues como se imaginarán, no se lo esperaba.

Eso sí, se tomará algunos días para procesar la noticia de que ya no forma parte de la compañía. “Voy a tomarme unos días para procesar lo que pasó, hacer mi duelo, evaluar qué puedo hacer de ahora en adelante con mis talentos, con mis herramientas; reinventarme que es la palabra que está de moda y que nos toca”.

Se lleva una gran experiencia

Cordovez aseguró que se queda con esa satisfacción de que formó parte de un gran equipo de trabajo, “un equipo que ha demostrado ante cada reto que tiene la camiseta bien puesta”.

Sin embargo, ella se mantiene muy positiva porque considera que en estos momentos de crisis lo importante es cuidar de la salud física y mental, así como también de las relaciones humanas. “Podemos perder el trabajo, pero es momento de que cuidemos de nosotros mismos, de nuestra salud física, de nuestra salud mental y de las relaciones humanas que tenemos; de nuestra familia, de nuestros amigos, porque al final del día, eso es lo que lo sostiene a uno y si esa parte va bien, lo demás lo vas a poder construir o reconstruir con más facilidad”, concluyó.