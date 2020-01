ivanka trump, Neon y otros inventos que jamás deberían haber visto la luz

Y si alguna vez has oído la expresión ‘matar moscas a cañonazos’ no podrás quitártela de la mente en cuento oigas hablar de ‘Bzigo’ , un sistema que detecta los mosquitos de tu hogar y está llamado a fulminarlos con tecnología láser.

Pero si hablamos de crear necesidades, no podemos dejarnos ‘PhoneSoap’ . ¿Sabías que los gérmenes proliferan en la superficie de tu móvil? Ahora puedes eliminarlos a todos gracias a esta especia de ataúd metálico con luz ultravioleta… ¿o no? Independientemente de si nos creemos o no sus resultados, parece que este gadget de 80 dólares es más bien un llamamiento para los Sheldon Coopers del mundo que un invento en el que valga la pena invertir.

Buceando entre los dispositivos presentados en el CES 2020, hemos encontrado el ‘Ooma Telo 4G’ , aparato al cual, por más vueltas que le damos, no le encontramos sentido por ningún lado: se trata de un teléfono que en esencia es como un teléfono fijo pero con 4G … ¿la diferencia entre este y el smartphone de tu bolsillo? No lo tenemos claro. Lo que sí sabemos es que el teléfono cuesta 120 dólares y el servicio 4G 12 dólares al mes.

Así, para cuando los adictos al smartphone vean vídeos se podrá ver el televisor en horizontal -ya que suele ser la forma en que se consumen naturalmente-, pero este se girará y se pondrá en vertical cuando usen el móvil para navegar por Internet o para chequear sus redes sociales . La duda es si, en vez de alentar estas conductas ‘anti natura’ -los humanos no leemos en vertical-, no deberíamos estar corrigiéndolas.

Pero cuando por fin llegó el momento de conocer esta revolucionaria -y muy deseada- tecnología, el resultado fue una auténtica decepción: no solo es que estuviéramos presenciando únicamente la presentación de un avatar digital como muchos otros, sino que esta pseudo Siri todavía está en proceso y no está lista para darse a conocer . Las críticas, claro, llovieron por todas partes.

