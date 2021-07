Ivana Icardi cuenta el gran susto que se ha llevado en la recta final de su embarazo: "Tuve que ir al hospital"

Además, la argentina ha confesado los miedos que le ha traído su primer embarazo: “Me ha llegado a limitar el miedo hasta el punto de pensarme si tener o no hijos, porque no quiero que sufran “.

“Me monitorizaron un buen rato y me explicaron que el sangrado pudo deberse a una fuerte contracción durante la noche. Me asusté porque la sangre era súper roja, como cuando te cortas”, ha detallado la hermana de Mauro Icardi sofocada por recordar aquel momento.

You May Also Like