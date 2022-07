Iván Velásquez, el investigador de la parapolítica, será el ministro de Defensa de Colombia

La expectativa frente a quien ocuparía el Ministerio de Defensa era total. Petro optó por un civil, que comparte sus causas, y con ello demuestra que no teme generar un remezón en las Fuerzas Armadas. El exministro Gabriel Silva Luján decía hace unas semanas que este sería el nombramiento en el que se mediría hasta dónde está dispuesto a llegar el nuevo presidente con su promesa de cambio. “Haría mal en nombrar a un general retirado. Demostraría una debilidad que no le conviene. La lectura de los militares sería que nombra a alguien de los suyos porque les teme”, decía Silva Luján. Con la elección de Velásquez, Petro demostró que no les tiene miedo.

