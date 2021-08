Iván Pedroso, la leyenda que ha fabricado las medallas de Ana Peleteiro y Yulimar Rojas en Tokio 2020

El cubano ‘obligó’ a sus pupilas a salir de Tokio con ‘chapa’, y a Peleteiro casi se le escapa de las manos. “ Se ha cabreado después del cuarto salto y yo me he dicho, si está así, tengo que responder como sea”, afirmaba la séptima medallista en estos Juegos Olímpicos, en referencia a ese cuarto intento en el que se vio por instantes adelantada por la jamaicana Rickets.

You May Also Like