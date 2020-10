Italian Somalí, Anyuri y Dalaika graban video sin medidas de bioseguridad

Otra grabación de un videoclips está en la mira de los internautas. Ahora es “No gozo” en el que participaron Italian Somalí, Anyuri y Dalaika. Tema en el que se le hace un homenaje a “Nuttin Nuh Go So”, un reggae de los años 2000.

Imágenes y videos que los participantes subieron a sus redes sociales causaron la indignación de internautas, por no verse el distanciamientos físico y el uso de las mascarillas, al punto que hay que quienes piden sean sancionados.

“¿Y ese video por qué el MINSA NO LO MULTA?, si igual fue en cuarentena no veo, mascarilla y esto está de feo. Kbrean con su copiadera de músicas”, “Será que son inmune”, “Al coronavirus le gusta esta publicación”, “Yo me imagino que toda la producción debió realizarse pruebas con anticipación, pero como es Panamá les da igual”, “¿Y las mascarillas?”, “Pero siguen mortificándose por esa gente que no son conscientes, qué se puede esperar de ese tipo de personas nada”, fueron algunos de los mensajes que internautas postearon en distintas publicaciones del video.

Barceló opina

¡Ahh! Barceló no se quedó de brazos cruzados y en la cuenta @diaadiapa escribió: “ME VOY A PONER DE SAPO COMO TEKASHI QUE CHU…”

La gente espera que el Minsa se pronuncie, ya que recientemente levantaron una investigación cuando Barceló grabó el videclips del tema “Fuck haters”.

