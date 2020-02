Italia vive el miedo del coronavirus

Sólo en reservas canceladas en hoteles, ‘bed and breakfast’ y agencias de viaje para el mes de marzo se han perdido 200 millones de euros, según una estimación de la patronal Assoturismo que no contempla el gasto que dejarán de hacer los visitantes en bares, tiendas, transportes y restaurantes.

“Los supermercados están vacíos, no hay nadie por la calle, han cerrado colegios, guarderías, parques, gimnasios”, describió. “Nos han aconsejado que no hagamos vida social. Estamos haciendo vida en casa; no nos planteamos quedar con amigos ni que ellos vengan a casa”, agregó.

