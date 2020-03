Italia suma 168 muertes en un solo día y Grecia cierra colegios

El número de muertes creció en 168 en solo 24 horas, según explicó el primer ministro Giusseppe Conte. En ese escenario, el Ejecutivo no excluye adoptar “medidas más restrictivas” para contener la propagación del coronavirus en Italia, actualmente el segundo país más afectado tan solo por detrás de China. Conte no excluyó la posibilidad de adoptar medidas más restrictivas donde sea “necesario”, tal como informó el Gobierno en un comunicado.

