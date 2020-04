Italia se plantea en plena pandemia cómo será ir a la playa este verano

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen , desaconsejó reservar las vacaciones , un aviso que ha calado de preocupación no solo a la población y el sector turístico italiano, donde representa el 12% del PIB, sino también en España, donde el turismo es también un motor económico. En España, sin embargo, la idea clave que continúa transmitiendo el Gobierno es la prudencia y el ministro de Sanidad, Salvador Illa , fue este jueves en el Congreso tajante al recalcar que continuamos en fase de confinamiento y que todavía no está en condiciones de poner fechas a la desescalada.

You May Also Like