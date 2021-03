Italia registra 502 muertos por covid-19, la peor cifra desde enero

Las vacunas que no se hayan utilizado y no se puedan conservar se inocularan a “individuos disponibles en el momento”

En este sentido, el nuevo comisario para la emergencia, Francesco Figliuolo, ha informado de que se podrán suministrar las dosis de vacuna que al final del día no se hayan utilizado y no se puedan conserva r a “individuos disponibles en el momento, según el orden de prioridad” del plan de vacunación.

You May Also Like