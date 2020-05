Italia reabre totalmente el miércoles 3 de junio: el virus está debilitado

“Los datos de la monitorización son buenos, van del 18 al 16 de mayo y la tendencia de contagios de Covid-19 continúa en descenso”, dijo el viernes el ministro de Salud Roberto Speranza, recoge La Repubblica. “En este momento no hay ninguna situación crítica relativa a la epidemia de la Covid-19″, añadió Speranza. Y aunque continúa habiendo 22.000 infectados en la región de Lombardía, la más afectada, “20.000 contagiados no pueden tener prisioneros a 10 millones de lombardos”, dijo el propio ministro Conte.

