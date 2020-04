Aún no se sabe cuándo se reanudarán las competiciones deportivas canceladas en Italia por el coronavirus, pero lo que está claro es que para ver las gradas llenas habrá que esperar mucho aún.

Así lo ha confirmado Sandra Zampa, subsecretaria de Salud del gobierno transalpino, que no considera urgente el regreso del público a los eventos deportivos masivos, como es el ‘Calcio’.

“La reapertura del fútbol está muy difícil y no veo este debate como una prioridad. Podemos aguantar otro mes“, afirmó a RaiNews24. Zampa tiene claro que el fútbol está en un cuarto, quinto o sexto lugar de las preocupaciones del gobierno de Giuseppe Conte, y que sólo se estudiará en caso de que no haya ningún peligro.

“Solo veremos los estadios llenos de gente cuando estemos completamente seguros, es decir, cuando haya una vacuna“, sentenció. Tampoco ve pronto que se vayan a disputar partidos, siquiera sin público. “Incluso para los partidos a puerta cerrada si esperamos otro mes, no ocurrirá nada catastrófico. No me corresponde a mí decirlo pero no es un tema prioritario”, señaló.