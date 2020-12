Italia multa a Apple con casi 12 millones de dólares por “engañar” a los propietarios de teléfonos iPhone

Asimismo, la Autoridad Antimonopolio consideró que el descargo de responsabilidad en el que se estipula que “la garantía no cubre los daños causados ​​por líquidos” es “adecuado para engañar a los consumidores”, puesto que no establece adecuadamente las condiciones y limitaciones de los reclamos acerca de la resistencia al agua.

De acuerdo a un comunicado emitido este lunes por las autoridades italianas, los modelos de teléfono de las series iPhone 8, iPhone X y iPhone 11 fueron promocionados como artículos resistentes al agua a una profundidad máxima que varía entre 4 y 1 metro hasta por 30 minutos. Sin embargo, la compañía no advirtió a los consumidores que estas propiedades únicamente aplican bajo condiciones específicas y controladas y no bajo las condiciones de uso cotidianas.

You May Also Like