Italia mantendrá las restricciones en Navidad ante el temor de una tercera ola de Covid

Uno de los temas que aún no ha puesto al Gobierno de acuerdo es las reuniones familiares de estos días. La sugerencia, ya que es imposible obligar en este caso, es invitar a los italianos a que no se reúnan más de 6 u 8 personas en una casa , siempre que formen parte del círculo familiar cercano.

La única concesión será la del horario de apertura de tiendas que debería extenderse hasta las 22.00 horas , pero no todos en el Gobierno están de acuerdo. El Gobierno no cambiará idea sobre la reapertura de bares y restaurantes , que actualmente están obligados a cerrar a las 18.00 horas , y así permanecerá a pesar de las peticiones por parte del sector que atraviesa una grave crisis.

