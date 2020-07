Italia mantendrá la cuarentena para todos los países de fuera de Schengen

La Autoridad Nacional de Aviación Civil italiana (ENAC) prohíbe sin embargo a todos los pasajeros que vuelen hacia Italia o en el interior del país que lleven a bordo equipaje de mano , que no quepa debajo del asiento. Las aerolíneas tendrán que facturar todo el equipaje que sea de mayor tamaño, porque no podrán utilizar los armarios situados encima de los asientos. Se trata de una medida que busca prevenir la propagación de la pandemia.

