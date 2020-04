Italia inicia una escalonada vuelta a la normalidad y abre, a partir de hoy, librerías, papelerías y tiendas infantiles

Las autoridades italianas insisten en que, aunque se está aplanando la curva de contagios y muertos, aun no es suficiente para retomar otras actividades. “No podemos poner en riesgo los sacrificios cumplidos porque as í todos los resultados positivos logrados se podrían perder”, ha dicho el primer ministro, Giuseppe Conte.

No obstante, con el nuevo decreto, podrán abrir algunos negocios que hasta ahora permanecían cerrados y que no son considerados de primera necesidad, como las librerías papelerías, tiendas de ropa para niños y algunos servicios forestales , que se suman a las tiendas de primera necesidad aún en activo, como supermercados o farmacias.

You May Also Like