Italia iguala récord con victoria ante una selección de Gales que también pasa a octavos

A los galeses no les quedaba más que aguantar el resultado y esperar que Suiza no incrementase la cuenta contra Turquía. Ambas premisas se cumplieron y Gales estará en octavos.

El trío ofensivo sustituto no estuvo sin embargo acertado: Andrea Belotti, no encontró profundidad y cruzó en demasía el balón en su mejor ocasión (24). Federico Chiesa tampoco encontró portería (29). Y Federico Brenardeschi estrelló un balón en el poste de lanzamiento de falta envenenado en el 53.

Visto el rendimiento del equipo, parece improbable que el seleccionador, que no conoce la derrota desde septiembre de 2018, se conforme con lo logrado. Italia espera rival en octavos, pero sabe que jugará en Wembley contra el 2º del grupo C (Ucrania o Austria).

