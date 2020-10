Italia cierra bares y restaurantes a las 18.00 horas y actividades como cines y teatros durante un mes

El borrador de decreto también “recomienda encarecidamente a todas las personas físicas que no se desplacen por medios de transporte públicos o privados a otro municipio que no sea el de residencia salvo por trabajo, estudio, motivos de salud o por situaciones de necesidad”.

Se permitirá que bares y restaurantes operen después de la hora estipulada pero solo para servicio de comida a domicilio. Los museos permanecerán abiertos, pero con límites en el número de visitantes. Además se prohíben las fiestas tanto en interiores como al aire libre, incluidas celebraciones religiosas. El número máximo de personas en una casa se fija en seis y se señala que es “recomendable” no recibir a quienes no sean convivientes.

